وفاة امرأة شنقا والعثور على جثة كهل داخل منزله بتبسة

أخبار الجزائر
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وفاة امرأة شنقا والعثور على جثة كهل داخل منزله بتبسة
بقلم نسرين محفوف

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعڨلة ليلة الأحد الى الإثنين، لأجل تحويل جثة امرأة، تبلغ من العمر حوالي 36 سنة، متوفية شنقا.

وتم العثور على جثة المرأة مشنوقة بواسطة قطعة قماش في سطح المنزل، ومعلقة بقطعة فولاذية بوسط المدينة بالعڨلة.

وتم تحويل الجثة على متن سيارة الاسعاف الى استعجالات العقلة.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة، مساء امس، لتحويل جثة شخص، يبلغ حوالي 54 سنة.

ووجد الشخص متوفي بمنزله، بحي جبل أنوال بتبسة.

وقد تم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف الى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى عاليا صالح.


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