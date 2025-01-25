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أخبار الجزائر

وفاة امرأة في حادث دهس ببومرداس

بقلم عايدة.ع
وفاة امرأة في حادث دهس ببومرداس
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لقيت امراة حتفها، صبيحة اليوم السبت، على إثر حادث مرور  وقع بالطريق الوطني رقم 05 برحمون اتجاه الثنية بلدية قورصو دائرة بومرداس .

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث مرور يتمثل في صدم سيارة لامرأة. بالطريق الوطني رقم 05 برحمون اتجاه الثنية بلدية قورصو دائرة بومرداس.

حيث خلف الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر حوالي 57 سنة تم تحويلها من طرف إسعافاتنا. إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.

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