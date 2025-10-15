وفاة امرأة في حادث دهس بتيبازة

لقيت امرأة مصرعها وأصيب شخص آخر في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السريع خمسيتي اتجاه بلدية بواسماعيل بولاية تيبازة.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت على الساعة 06سا27د لأجل حادث دهس سيارة لشخصين. على مستوى الطريق السريع خمسيتي اتجاه بلدية ودائرة بواسماعيل.

حيث أسفر الحادث عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 58 سنة، تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة شخص يبلغ من العمر 37 سنة بجروح مختلفة، تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

