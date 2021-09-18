وفاة امرأة في حادث مرور بسطيف

تدخلت فرق الحماية المدنية العلمة صبيحة اليوم، من أجل حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم 113 ببلدية القلتة الزرقاء بالعلمة.وخلف الحادث وفاة إمرأة في العقد الرابع من عمرها.

الحادث وقع على الساعة 7 سا و10د، تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع “رونو لقونا”، بالطريق الولائي رقم 113.تسبب في وفاة إمرأة تبلغ من العمر 42 سنة، تم نقل جثتها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخثير صروب بالعلمة

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