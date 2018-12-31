وفاة امرأة كاميرونية مصابة بالسيدا في مستشفى عين الطاية 

استخرجت مساء أول أمس، من مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الطاية، جثة رعية كاميرونية، وهي فتاة تدعى “نانكاب صامونجان كلارا”،تبلغ من العمر 48 سنة.

المتوفية، وحسب مصادر “النهار”، لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى، بعد أن أصيبت بإرتفاع في الضغط، داخل البيت الذي كانت تقطن به بحي كوسيدار بإقليم بلدية برج البحري شرقي العاصمة.

وبعد وصول الضحية إلى المستشفى، تبين أنها مصابة بداء السيدا.

ليتّم فور ذلك اتخاذ كافة الإجراءات لتحويل جثتها نحو مطار هواري بومدين.

ومن ثم إلى بلدها الكاميرون، بحضور عدد من أهلها وأعضاء القنصلية الكاميرونية بالجزائر.