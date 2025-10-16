وفاة امرأة وإصابة أخرى وطفل في حادث مرور بباتنة

شهد الطريق الوطني رقم 87 بقرية أمنطان ببلدية تيغرغار بولاية باتنة، مساء اليوم، حادث مرور مميت تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع “بيجو 308” كانت ضمن موكب زفاف.

أسفر الحادث عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 60 سنة، فيما أصيب طفل يبلغ 3 سنوات وامرأة أخرى تبلغ 26 سنة بجروح متفاوتة.

وتم تحويل المصابين إلى عيادة منعة لتلقي الإسعافات اللازمة. فيما وضعت جثة المتوفاة في مصلحة الحفظ إلى حين استكمال تحقيقات مصالح الدرك.