وفاة امرأة وإصابة اثنين آخرين في انحراف سيارة بوهران

لقي شخصان حتفهما وأصيب اثنان آخران في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الاجتنابي 4، ببلدية السانية بوهران.

وأوضحت مصالح الحماية أنها تدخلت مصالحنا على الساعة 06سا59د من أجل حادث انحراف سيارة وسقوطها من منحدر. على مستوى الطريق الاجتنابي 04 ، ببلدية و دائرة السانية.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص من جنس أنثى تبلغ من العمر 54 سنة تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث و اثنين آخرين في صدمة. تم إسعاف المصابيّن و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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