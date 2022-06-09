وفاة امرأة وإصابة آخر في اصطدام قطار بسيارة في وهران

توفيت امرأة وأصيب اخر في حادث اصطدام قاطرة أمامية لقطار يعمل بالخط الرابط بين وهران وعين تموشنت بسيارة بمنطقة بريدعة بلدية ودائرة بوتليليس.

وقد تنقلت وحدة الحماية المدنية مباشرة بعد تلقيها لنداء النجدة إلى عين المكان أين تم تسجيل جريح يبلغ من العمر حوالي 52 سنة متعدد الإصابات تم تقديم له الإسعافات الأولية في عين قبل تحويله نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى وهران الجامعي، فيما نقلت جثة إمرأة تبلغ من العمر حوالي 37 سنة متوفية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

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تمكنت عناصر من فصيلة مكافحة تهريب وسرقة المركبات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الايقاع بشبكة إجرامية وطنية. الشبكة تنشط على مستوى الغرب والوسط من الوطن مختصة في سرقة المركبات وتزوير محرارات رسمية.

وقد أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص من بينهم شخصين محل بحث تتراوح أعمارهم ما بين 34 و43 سنة. كما تم استرجاع مركبتين ومبلغ يفوق 189 مليون سنتيم إلى جانب 5 هواتف نقالة. وهي العملية التي تمت بعد شكوى مفادها تعرض سيارته مركونة للسرقة مركبة من قبل مجهولين.

لتباشر ذات المصالح تحرياتها التقنية والعملياتية، حيث وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن واستصدار إذن بالتفتيش مع تمديد الإختصاص لولايات مجاورة تم توقيف أفراد الشبكة.

مداهمة ورشة سرية لتحضير التوابل وتعليبها بعلامة تجارية مقلدة

تمكنت عناصر من الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، من مداهمة ورشة سرية لتحضير التوابل وتعليبها بعلامة تجارية مقلدة.