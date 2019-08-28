وفاة امرأة وإصابة العشرات جرّاء تسمم غذائي بميلة

أخبار الجزائر
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وفاة امرأة وإصابة العشرات جرّاء تسمم غذائي بميلة
بقلم نويس عبد الجلال

لقيت، امرأة في عقدها الثالث من العمر، تنحدر من بلدية زغاية بميلة، مساء اليوم الأربعاء، حتفها، إثر تسمم غذائي.

وحسب مصادر مطلعة، فإنّ الضحية البالغة من العمر 35 سنة، أُصيبت بتسمم غذائي صبيحة اليوم.

كما أنّ الضحية زوجة “س،ب” وافتها المنية بمستشفى الاخوة مغلاوي بملية، حيثُ كانت ترقد تحت المراقبة الطبية.

تجدر الإشارة، إلى أنّ مستشفى الإخوة مغلاوي بميلة، عاش ليلة أمس وصباح اليوم حالة استنفار واسعة.

حيث استقبل ذات المشفى أكثر من 24 فردا مصابا بتسمم غذائي، لايزال محل تحقيق من طرف الجهات المختصة.

وغادروا جميعا المستشفى، بعد أخذهم العلاج اللاّزم، فيما بقيت 4 حالات بالمستشفى تحت المراقبة الطبية.

وحسب مصادر “النهار”ن فإنّ وكيل الجمهورية أمر بفتح تحقيق معمق حول اسباب الوفاة.


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