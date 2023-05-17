وفاة امرأة وإصابة رجل إثر حريق كوخ في سكيكدة

تدخلت إسعافات الحماية المدنية، الحروش في حدود الساعة 01 سا و 57 د لأجل عملية إخماد حريق كوخ قصديري. جدرانه مبنية من صفائح الزنك والأجر يتكون من غرفتتين الاولى مستغلة و الأخرى فارغة بحي المقبرة المسيحية بلدية الحروش.

كما خلف الحريق وفاة امرأة متفحمة البالغة من العمر 20 سنة حولت إلى مصلحة الجثث بمستشفى الحروش. وإصابة زوجها البالغ من العمر 28 سنة بحروق من الدرجة الاولى في انحاء الجسم قدمت له الاسعافات الأولية. مع نقله إلى مستشفى الحروش، في حين تم تسجيل احتراق كلي للكوخ بما يحتويه مع منع انتشار الحريق الى المساكن المجاورة .