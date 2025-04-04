وفاة امرأة وإصابة رجل في حريق مهول ببناية سكنية بحي غراسة في بشار”

تدخلت مصالح الحماية المدنية متمثلة في الوحدة الرئيسية لولاية بشار في تمام الساعة 10سا و04د من صباح هذا اليوم من أجل حريق شب في بناية سكنية مكونة من 02 طابقين ؛ بحي غراسة.

وحسب بيان الحماية المدنية فقد تعاملت فرق الإطفاء مع الحادث و تم إخماده ومنعه من الإنتشار الى باقي اجزاء البناية حيث خلف الحادث وفاة إمرأة بعين المكان تبلغ من العمر 72 سنة بعد أن تعرضت لحروق من الدرجة الرابعة (متفحمة) وإصابة شخص آخر بضيق في التنفس يبلغ من العمر 37 سنة تم اسعافه و نقله مع المتوفى إلى المستشفى من طرف مصالحنا، كما تم تسجيل هناك أضرار في الأشياء المادية.