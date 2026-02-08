وفاة امرأة وإصابة شخصين آخرين في حادث بتيسمسيلت

توفيت إمرأة تبلغ من العمر 66 سنة وأصيب شخصان آخران بجروح مختلفة، إثر حادث مرور أليم وقع ظهر اليوم بولاية تيسمسيلت.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، نجم الحادث عن اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 14 ببلدية ودائرة ثنية الأحد.

وقد سجلت مصالح الحماية المدنية تدخلها في موقع الحادث على الساعة 12سا 57د. حيث قامت بإسعاف الجريحين ونقلهما إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج. فيما تم تحويل جثة الضحية المتوفاة إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية.