وفاة امرأة وإصابة 2 آخرين في حادث دهس ببجاية

تدخلت مصالح الحماية المدنية، لولاية بجاية، قرابة منتصف الليلة الماضية، من أجل حادث انقلاب سيارة خفيفة، على مستوى الطريق الوطني رقم 9 بالمكان المسمى كابريتور في بجاية.

وصدمت السيارة 3 أشخاص، وخلّف الحادث وفاة شخص من جنس أنثى تبلغ من العمر 43 سنة. تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أوقاس.

بالإضافة إلى إصابة 2 آخرين بجروح مختلفة، من كلا الجنسين يبلغان من العمر 37 و67 سنة، وأخرى في حالة صدمة من جنس أنثى تبلغ من العمر 38 سنة.

أين تم إسعافهم ونقلهم إلى عيادة متعددة الخدمات تيشي.