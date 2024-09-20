وفاة امرأة وإصابة 4 آخرين في حادث مرور بتبسة 

تدخلت الوحدة الرئيسية للحمايـة المدنية الشهيد حشـاني دوح بتبـسة، مساء اليوم الجمعة، لأجل حادث مرور. تمثل في انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الولائي 08 بالمكان المسمى الدكان ببلدية ودائرة تبسة.

خلّف الحــــادث وفاة سيدة تبلغ من العمر حوالي 42 سنة، وإصابة أربعة أشخاص آخرين (رجل يبلغ من العمر حوالي 50 سنة. وثلاثة أطفال أعمارهم بين 14 و 16 سنة).

المصابون تم إسعافهم وتحويلهم من طرف مصالح الحماية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بحي الجرف بتبسة. كما تم تحويل جثة المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح.