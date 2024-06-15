وفاة امرأة وابنها واصابة شقيقتها في حريق شقة بوهران

لقي شخصان حتفهما واصيبت اخرى في حريق اندلع بشقة بحي الزيتون في وهران.

الحريق الذي اندلع بشفة علي مستوي الطابق التاني لعمارة متكونة من 5 طوابق بحي الزيتون وتحديدا بـ 880 مسكنا. عمارة 39 بوهران اسفر عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 43 سنة وابنها البالغ من العمر. حوالي الـ 13 سنة تم نقلهما الي مصلحة حفظ الجثث التابعة لمستشفى اول نوفمبر الجامعي. فيما اصيبت شقيقتها البالغة من العمر 42 سنة بحروق تلقت الاسعافات الأولية لاعوان الحماية المدنية قبل تحويلها إلى مستشفى الحروق بايسطو.

علما ان اعوان الحماية المدنية وبعد ابلاغهم بالحادث تمكنوا من اخماد النيران المشتعلة ومنع امتدادها الى الشقق الأخرى بذات العمارة.

وحسب بعض تصريحات جيران الضحايا فإنهم قد عايشوا مشهدا مؤلما وصادما بعد رفض الام المتوفاة. محاولة اخراجها من شرفة الشقة بسبب تواجد ابنها داخل الغرفة قبل ان تلتهب النيران بجسدها.

وفيما لم يتم بعد معرفة اسباب الحادث المروع الذي وقع عشية عيد الأضحى. باشرت مصالح الامن تحقيقاتها للوقوف علي ملابسات الحريق.