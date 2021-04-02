وفاة امرأة واصابة 4 اخرين في حادث مرور بعين الدفلى

لقيت امرأة مصرعها، امسية اليوم، بالمدخل الشرقي لمدينة عين الدفلى بالطريق الوطني رقم 4.

وسجلت مصالح الحماية المدنية تدخلها في حدود الساعة 18.24 من اجل هذا الحادث.

والذي تمثل في اصطدام مابين سيارتين سياحيتين من نوع (كيا بيكانطو) و (ستابواي).

وأدى هذا الحادث الى إصابة 5 اشخاص تتراوح اعمارهم بين سن 13 و39 سنة منهم امراتين في حالة حرجة.

اين قدمت لهم الاسعافات الأولية ليحولو الى مستشفى مكور حمو بعين الدفلى.

لتلفظ احدى المصابات التي تبلغ من العمر 39 سنة انفاسها داخل مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية لذات المستشفى.