وفاة امرأة وجرح 6 آخرين في حادث مرور بعين تموشنت

شهد الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين بلديتي بني صاف والامير عبد القادر بولاية عين تموشنت حادث مرور خطير. تمثل في اصطدام سيارة أجرة من نوع “بيجو 504” والثانية سياحية من نوع بيجو 206.

اين خلف الحادث 7 ضحايا الاولى امراة توفيت بعين المكان فيما اصيب 4 اخرون بجروح خطيرة. اما اثنان منهم فتعرضا ىلاصابات خفيفة.

هذا وقد تم نقل الضحايا الى مصلحة استعجالات بني صاف من طرف عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبني صاف.