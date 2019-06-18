وفاة امرأة وشقيق زوجها إثر حادث مرور في بيطام جنوب باتنة

خلّف، مساء اليوم، حادث مرور مروع تمثل في اصطدام عنيف بين سيارة سياحية من نوع وشاحنة ذات مقطورة

تسبب في مقتل امرأة تدعى “ل.و” 54سنة، وشقيق زوجها “ب.ص” 40 سنة، فيما أصيب زوجها وابنتها البالغة من العمر 14عاما،

بجروح متفاوتة الخطورة، ينحدرون من منطقة الحامة في سطيف، وذلك عبر الطريق الوطني رقم 78، الرابط بين ولايتي بسكرة وباتنة

وتحديدا في منطقة “الضاية” ببلدية بيطام جنوب باتنة، أين تدخّل رجال الحماية المدنية وقاموا بنقل الجثث إلى مصلحة حفظ الجثث،

بمستشفى “محمد بوضياف” بالموازاة مع فتح تحقيق من طرف رجال الدرك الوطني ببلدية بيطام، حول أسباب الحادث الحقيقية.