وفاة امرأة وطفل استنشقا غاز أحادي أكسيد الكربون بالجلفة

لقي مساء اليوم الأحد، شخصين مصرعهما، إثر استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون، بقرية “بنيلي” في الجلفة.

وتدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، في حدود الساعة 13 سا 58 د لأجل اختناق 3 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز المنبعث من المدفأة.

وكشف مصدر “النهار أونلاين”، أن الحادث أسفر عن وفاة الأم وإبنها واللذان يبلغان من العمر 28 سنة و3 سنوات.

كما تم خلال نفس العملية، إنقاذ رضيع يبلغ من العمر شهرين.

أين تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للرضيع، وتحويله إلى مصلحة الاستعجالات.

بينما تم تحويل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى، فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا في القضية.