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وفاة امرأتين بعد انهيار جدار فناء المنزل عليهما بقالمة

أخبار الجزائر
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وفاة امرأتين بعد انهيار جدار فناء المنزل عليهما بقالمة
بقلم هشام قاسمي

توفيت أمس الجمعة، امرأتين بعد انهيار جزء من جدار فناء المنزل بقرية شرفة أحمد بلدية بومهرة أحمد، دائرة قلعة بوصبع ولاية قالمة.

وحسب مصادر النّهار، فإنّ الحادثة وقعت في حدود منتصف النّهارمن يوم أمس.
حيث تدخلت عناصر الحماية المدنية لإسعاف و إجلاء إمرأتين تبلغان من العمر 42 و 48 سنة، انهار عليهما جزء من جدار فناء المنزل.
حيث قدّمت لهما الإسعافات الأوليّة في عين المكان، بعد أن سبّب لهما عدّة إصابات.
و من ثمّة تمّ تحويلهم إلى مستشفى الحكيم عقبي بقالمة على متن سيارة إسعاف.
إلا أنّ الضّحيتين قد فارقتا الحياة متأثّرتان بالإصابات التي تعرضتا لها جراء انهيار الجدار.


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