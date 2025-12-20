وفاة امرأتين تسمما بالغاز في غرداية

توفي اليوم السبت، شخصين متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى الحاج مسعود ببلدية غرداية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا56د من أجل اسعاف شخصين متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى الحاج مسعود بلدية ودائرة غرداية.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخصين من جنس انثى تبلغان من العمر 58 و 92سنة تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

