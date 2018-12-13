وفاة “ايفلين بيريزين” مخترعة الطابعة الإلكترونية

توفيت مخترعة الطابعة الإلكترونية إيفلين بيريزين، عن عمر ناهز 93 عاما، التي اخترعت أول معالجة نصوص إلكترونية.

حيث أطلقت بيريزين على اختراعها اسم “سكرتيرة البيانات” حين روجته شركتها “ريداكترون” عام 1971.

بحيث ارتفع عدد مستخدميها من تسعة أشخاص إلى خمس مئة شخص، واعتبرتها مجلة “بيزنس ويك” آنذاك واحدة من كبار سيدات الأعمال في الولايات المتحدة عام 1976.

وكانت قد صممت واحدا من أنظمة حجز الطيران عن طريق الكمبيوتر، واختبرته شركة يونايتد إيرلاينز عام 1962.

وأفاد متحف تاريخ الحاسوب أن النظام عمل لمدة 11 عاما بدون أي خلل في نظامه المركزي.

وقد ازدهرت الشركة وزاد الطلب على منتجاتها، لولا الركود الاقتصادي في السبعينيات الذي اضطر العملاء لاستئجار الآلات بدلا من شرائها.

ما اضطر بيريزين في النهاية إلى بيع شركتها، وقد رحلت في مانهاتن بعد أن رفضت تلقي العلاج من السرطان.