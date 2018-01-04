وفاة بحار جزائري على متن سفينة شحن بالسواحل الفرنسية

توفي بحار جزائري (50 سنة) أمس الأربعاء، على متن سفينة الشحن قوراية تابعة لفرع الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين(CNAN Med)،

حسبما علم اليوم الخميس لدى المركز الجهوي العملياتي للرقابة والانقاذ بالمتوسط (CROSS Med).

وجاء في بيان للمركز أنه “في صبيحة يوم 3 جانفي 2018 وصل المركز طلب اجلاء رجل (من جنسية جزائرية)،

كان على متن سفينة الشحن قوراية التابعة للأسطول الجزائري وهي على بعد 60 كلم جنوب “فوس سور مار (Fos-sur-Mer)”،

مشيرا الى أن البحار تعرض الى وعكة صحية دقائق من قبل.

وبعد اتصال طبي بالهاتف، قرر رجال الانقاذ استعمال وسيلة اجلاء تسمح بالتكفل السريع بالمريض “الذي كان فاقد الوعي منذ 30 دقيقة ويعاني من هبوط حاد في نسبة السكر في الدم”.

وعليه، أقلعت مروحية Panther تابعة للبحرية الفرنسية من القاعدة البحرية Hyères وعلى متنها طاقم طبي من مستشفى Ste Musse de Toulon يضم طبيبا وممرضا سجلا حالة الوفاة بمجرد وصولهما إلى سفينة الشحن.

وقد نقل جثمان البحار الجزائري نحو ميناء مارسيليا “حيث سيتم التكفل به من طرف المصالح المختصة” حسب CROSS Med.

والى غاية الساعة لم ترد أي معلومة حول هوية الضحية ولا حول نقل الجثمان نحو الجزائر.

وكانت سفينة الشحن قوراية قد أبحرت يوم الاثنين من ميناء وهران نحو مارسيليا.