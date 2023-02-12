وفاة بطلة المسلسل التركي “كان يا مكان” في الزلزال

أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل التركي “كان يا مكان في شوكورفا”، عن وفاة إحدى بطلاته رفقة إبنتها في الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الإثنين.

وعرفت الممثلة من خلال دورها في مسلسل “كان يا مكان في شوكورفا”، والذي عرض ايضا بشكل مديلج في العالم العربي.

وتفاعل الجمهور مع الخبر الحزين، خصوصا من متابعي الفنانة والذين تفاجأوا بهذه المأساة.

هذا وأفادت تقارير أممية ومنظمة الصحة العالمية بأن الزلزال المدمر في تركيا وسوريا حصد أرواح أكثر من 28 ألف شخص. فضلا عن تضرر نحو 26 مليونا، وسط ترجيحات بارتفاع عدد الضحايا.

وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا والتي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل “ستتضاعف”.