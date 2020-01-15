وفاة بطل المسلسل التركي الشهير “العشق الممنوع”

توفي الممثل التركي رجب أكتو، والمعروف عربيا بإسم “حلمي أونال”، بعد دوره في المسلسل الشهير “العشق الممنوع”، عن عمر ناهز الـ65 عاما.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام تركية، فقد توفي النجم التركي، بعد معاناته مع الإنسداد الرؤوي منذ العام الماضي.

وحقق “رجب أكتو” شهرة كبيرة في الوطن العربي، من خلال مسلسل “العشق الممنوع”، بطولة بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ وهازال كايا.

كما إشتهر “أكتو” في أعمال أخرى عرضت بالوطن العربي، على غرار “وادي الذئاب” و”الفراشات الزرقاء”.

وولد “أكتو” في مدينة إزمير في 13 ماي 1954، وخلال فترة الثانوية كون فرقة موسيقية مع مجموعة من أصدقائه لأغاني البوب.

وفي عام 1978 فاز “أكتو” بجائزتين في مسابقة أنطاليا للأغنية، وبعد تخرجه من الجامعة عمل كمراسل لإحدى المجلات، ومن ثم أسس شركة لإنتاج الموسيقى.