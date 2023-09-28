وفاة بطل سلسلة هاري بوتر “بروفسور دمبلدور”

توفّي الفنان البريطاني الإيرلندي الأصل مايكل غامبون. الذي قام بأداء دور ”دمبلدور” في سلسلة أفلام ”هاري بوتر” عن عمر 82 عاما.

وفارق غامبون الحياة في المستشفى، حيث كان يُعالج من التهاب رئوي، وفق ما نشرت عائلته في بيان.

ويعد غامبون واحداً من أهم وأشهر الفنانين في المملكة المتحدة. وقد لعب أدواراً فريدة في المسرح والتلفزيون والسينما خلال مسيرة امتدت على ما يزيد عن 50 عاما.

في عام 1990 كرمته الملكة إليزابيث الثانية بمنحه لقب “فارس الإمبراطورية البريطانية”، ومنح لقب السير.

وعرف مايكل غامبون شهرته العالمية بعد تأديته دور “دمبلدور” في سلسلة أفلام “هاري بوتر”.