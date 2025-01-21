وفاة بطل معركة إيسين المجاهد عثمان دمارجي

إنتقل إلى رحمة الله، المجاهد عثمان دمارجي أحد أبطال معركة إيسين بالحدود الجزائرية - الليبية.

وحسبما نشره التلفزيون الجزائري، توفي المجاهد عثمان دمارجي أحد أبطال معركة ايسين بالحدود الجزائرية – الليبية.

وكان الراحل، عضو فرقة الضفادع البشرية المكلفة بالعمليات البحرية إبان الثورة التحريرية.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أسدى وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عهيد للمجاهد الراحل عثمان دمارجي، في سنة 2023.