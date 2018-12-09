وفاة بناء إثر سقوطه من بناية طور الإنجاز بالعلمة في سطيف

لقي بناء حتفه اليوم الأحد إثر سقوطه من الطابق الثاني لبناية طور الإنجاز بمدينة العلمة ولاية سطيف.

وحسب الحماية المدنية فإن الحادث وقع صبيحة اليوم على الساعة 09 و30 د بسقوط بناء من أعلى فيلا طورالإنجاز بحي قوطالي.

حيث توفي الضحية والمنحدر بلدية الدهامشة والبالغ من العمر 25 سنة متأثرا بالإصابات التي تعرض لها على مستوى الرأس.

وحسب شهود عيان فقد تكهرب إثر ملامسته قضيب حديد يستعمل في البناء بأسلاك الكهرباء كان يحمله في يده .

ليتم نقل جثته بعد إستكمال مصالح الأمن التحقيقات الميدانية من طرف نفس الفرقة بحضور مصالح سونلغاز.