لقي شخص حتفه على إثر صعقة كهربائية تعرض لها بمنزل في طور البناء بحي النور بمدينة خنشلة.

وحسبما أفاده بيان مصالح الحماية المدنية،فإن الأمر يتعلق بملامسة الضحية لخيط كهربائي مار فوق الطابق الأول للبناية التي يعمل بها.

الصعقة التي تعرض اليها العامل جعلته يتفحم بعين المكان.

الضحية يبلغ من العمر 23 سنة، عامل بناء، حيث كان بإحدى المنازل في طور الإنجاز يزاول عمله.

وتدخلت عناصر الحماية المدنية إلى عين المكان و قاموا بنقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى علي بوسحابة وسط خنشلة.

في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الامنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.