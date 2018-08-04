وفاة بنّاء بصعقة كهربائية أمام أعين ابنه بالبليدة

لقي اليوم السبت، كهل يبلغ من العمر 52 سنة، حتفه بصعقة كهربائية أمام أعين ابنه الذي كان يعمل معه مساعد بناء.

وحسب مصادر النهار، فإن الحادثة وقعت في حدود الساعة 12 و45 دقيقة بمركز بن حمدان التابع لبلدية بن خليل شمال البليدة.

وتضيف ذات المصادر، أن الضحية لاقى حتفه أثناء أشغال تثبيت الهيكل الخشبي فوق منزل في طور البناء.

وذلك بعد حمله لقضيب حديدي، ما أدى إلى تكهربه بسبب مرور أسلاك كهربائية ذات تيار عالي فوق المنزل.

ووقع الحادث أمام أعين ابنه، الذي حاول إنقاذه لكن دون جدوى، مسبّبا له صدمة كبيرة.

ومن جهتها، قامت مصالح الحماية المدنية بنقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوفاريك.

كما فتح مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.