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وفاة بول غرانت ممثل Star Wars وهاري بوتر

بقلم نسرين محفوف
وفاة بول غرانت ممثل Star Wars وهاري بوتر
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توفي أمس الاثنين، الممثل الكوميدي البريطاني البالغ من العمر 56 عامًا. بعد أن أصيب بالمرض يوم الخميس الماضي خارج محطة كينجز كروس في لندن.

وبعد نقله إلى المستشفى ، دخل الممثل في غيبوبة وسرعان ما أعلن موته دماغياً. قبل الإعلان الرسمي عن وفاته صباح الاثنين.

وظهر الممثل الكوميدي البريطاني في حرب النجوم ، حيث لعب دور إيوك ، أو حتى عفريت في الجزء الأول من هاري بوتر.

كما لعب في “Willow” و “Labyrinth”. وفقًا لصحيفة The Sun ، كان الممثل الذي يعاني من التقزم هو أب لثلاثة أطفال.

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