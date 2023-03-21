وفاة بول غرانت ممثل Star Wars وهاري بوتر
بقلم نسرين محفوف
توفي أمس الاثنين، الممثل الكوميدي البريطاني البالغ من العمر 56 عامًا. بعد أن أصيب بالمرض يوم الخميس الماضي خارج محطة كينجز كروس في لندن.
وبعد نقله إلى المستشفى ، دخل الممثل في غيبوبة وسرعان ما أعلن موته دماغياً. قبل الإعلان الرسمي عن وفاته صباح الاثنين.
وظهر الممثل الكوميدي البريطاني في حرب النجوم ، حيث لعب دور إيوك ، أو حتى عفريت في الجزء الأول من هاري بوتر.
كما لعب في “Willow” و “Labyrinth”. وفقًا لصحيفة The Sun ، كان الممثل الذي يعاني من التقزم هو أب لثلاثة أطفال.
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