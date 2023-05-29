وفاة بيار أودان نجل المناضل من أجل القضية الجزائرية موريس أودان

توفي أمس الأحد بالعاصمة الفرنسية باريس بيار أودان، نجل المناضل من أجل القضية الجزائرية موريس أودان. عن عمر ناهز 66 سنة، إثر مرض عضال. حسبما علم من أقاربه.

و كان الفقيد الأستاذ في الرياضيات، لم يتجاوز عمره شهرا عندما تم توقيف والده سنة 1957 في الجزائر. ثم تم إعدامه على يد قوات الإستعمار الفرنسي لدعمه الثورة الجزائرية.

و كان بيار أودان، الذي كان مسؤولا في جمعية جوزيت و موريس أودان. قد حضر في شهر جوان 2022 مراسم تدشين التمثال النصفي لوالده بساحة أودان بالجزائر العاصمة. و ذلك عشية إحياء الذكرى الـ65 لإعدامه.

و قد عبر نجل المناضل من أجل القضية الجزائرية عن فخره بالتواجد في هذه الساحة التي تحمل اسم والده الذي يعد من أشد المدافعين عن القضية الجزائرية.

كما حظي في شهر ماي من نفس السنة باستقبال من وزير التعليم العالي و البحث العلمي في إطار تشجيع الشراكة بين مؤسسات البحث العلمي و جمعية جوزيت و موريس أودان.

و كان الراحل، قد دعا قيد حياته إلى العمل على استمرارية جائزة الرياضيات موريس أودان التي تمنح في ذات الوقت لباحثين (جزائري و فرنسي) ينشطان في هذا المجال.

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