وفاة بيلي.. السيتي ومحرز ينعيان أسطورة كرة القدم

أعرب النجم الدولي الجزائري رياض محرز، عن حزنه في وفاة أسطورة كرة القدم العالمية والبرازيلية، بيلي.

لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي أعاد نشر التغريدة التي أُعلن من خلالها عن رحيل ملك كرة القدم على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما أرفق قائد الخضر التغريدة برموز تعبيرية تُعبر عن حزنه للفاجعة التي ألمت بكرة القدم العالمية سهرة اليوم الخميس.

ومن جانبه نشر حساب السيتي على تويتر رسالة جاء فيها:”الجميع في نادي مانشستر سيتي يشعرون بالحزن بعد وفاة الأسطورة البرازيلية، واحد من أعظم من لمسوا كرة القدم في التاريخ وقدم الكثير للعبة. ارقد في سلام”.