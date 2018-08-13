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وفاة تسعة أشخاص في حادث حريق مستشفى بتايوان

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وفاة تسعة أشخاص في حادث حريق مستشفى بتايوان
بقلم أحمد مراح

 أعلنت السلطات التايوانية أن حريقا اندلع بمستشفى  عام اليوم الإثنين أدى الى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 15 آخرين .

وذكرت إدارة الإطفاء المحلية أن الحريق بدأ في جناح المرضى في الطابق السابع المخصص لرعاية المسنين بمستشفى تايبيه الجديد.

وكان يوجد به 32 مريضا ،وأوضحت أنه تم نقل أكثر من 20 مريضا إلى مستشفيات مجاورة أخرى.

و أضافت ان تسعة مرضى توفوا جراء الحريق و اصيب 15 آخرين عشرة منهم حالتهم  حرجة و الخمسة الباقين جروحهم طفيفة.

وأشارت السلطات الى أنه تم إخماد الحريق, كما تم فتح تحقيق لمعرفة سبب  الحريق.


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