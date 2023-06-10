وفاة تقني التلفزيون العمومي أثناء لقاء سوسطارة والحمراوة

توفي التقني عبد الحميد أمغار مهندس رؤية بمؤسسة التلفزيون العمومي الجزائري أثناء القيام بمهامه خلال مباراة إتحاد العاصمة ومولودية وهران.

وكشفت إدارة مركب الأوملمبي 5 جويلية، عن الخبر، وقالت أن المغفور له بإذن الله عبد الحميد أمغار كان يؤدي مهامه في نقل المباشرة للمباراة التي جرت اليوم بملعب نيلسون مانديلا.

كما قدّمت إدارة مركب 5 جويلية الأولمبي تعازيه الخالصة راجين من المولى عز و جل أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة.

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