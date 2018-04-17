وفاة تلميذ بالقسم النهائي وإصابة 5 أشخاص آخرين في انحراف سيارة بالطارف

لقي تلميذ حتفه، فيما أصيب 5 آخرين بجروح خطيرة في انحراف سيارة من نوع “مازدة” بولاية الطارف.

وحسب مصادر، فإن الضحية المتوفاة يبلغ من العمر 18 سنة، وهو يدرس في القسم النهائي ومقبل على اجتياز شهادة البكالوريا.

أما الضحايا الآخرين، فتتراوح أعمارهم بين 15 إلى 18 سنة و سائق المركبة الذي يبلغ من العمر29 سنة.

كان يقلّ تلاميذ المدارس الذين يدرسون في المتوسطة والثانوية إلى منازلهم بمشتة لانياب.

وحسب ذات المصادر، فإنّ الحادث وقع بمنطقة سيدي قاسي بلدية بلدية بن مهيدي.

على الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي الطارف و عنابة.

حيث تمّ إجلاء الضحايا إلى استعجالات مستشفى بن مهيدي.

فيما تمّ فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني لمعرفة ملابسات الحادث.