وفاة تلميذ بسكتة قلبية في مطعم متقنة المدينة الجديدة بتيزي وزو

اهتز مساء أمس قطاع التربية بتيزي وزو اثر وفاة التلميذ اعمر وانس المتمدرس بالسنة الثانية بمتقنة المدينة الجديدة بتيزي وزو.

بعد اصابته بسكتة قلبية قوية أثناء تواجده بمطعم الثانوية رفقة أصدقاءه اين لفظ أنفاسه الأخيرة.

قبل أن تصل وحدة الحماية المدنية ليتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي محمد ندير لاجراء الطب الشرعي.

ثم نقل اليوم إلى منزله العائلي بايغزار بايس في اعزيب احمد ،في جو جنائزي مهيب.

حضرته السلطات الولائية و الاساتذة و كل العاملين بقطاع التربية و على رأسهم مديرها الذي تابع شخصيا الاجراءات الادارية بالمستشفى.

كما وفر الحافلات لنقل كل التلاميذ الراغبين في تقديم التعزية لاهل التلميذ المتوفي.