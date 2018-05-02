وفاة تلميذ غرقا بشاطئ بن مهيدي في الطارف

غرق أمس الثلاثاء،تلميذ يبلغ من العمر 14 سنة،بشاطئ البطاح بلدية بن مهيدي بالطارف اثناء محاولته السباحة.

الحادثة وحسب المعلومات التي تحوزها النهار أونلاين وقعت خلال رحلة مدرسية.

اين قام بعض التلاميذ بالسباحة الا ان الضحية “الياس خ” 14 سنة، لم يتمكن من مقاومة الامواج.

ورغم محاولة انقاذه من قبل عناصر الحماية المدنية التي قدمت له الاسعافات الاولية في عين المكان.

إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعيادة بن مهيدي .

الضحية يدرس بمتوسطة سيدي محمد ببلدية بوشقوف ولاية قالمة في قسم السنة الرابعة متوسط.