وفاة ثاني حاج جزائري بالبقاع المقدسة

توفي صبيحة اليوم السبت، بمكة المكرمة أحد الحجاج الجزائريين والذي ينحدر من ولاية البويرة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهاراونلاين”، فإن الحاج يدعى “باديس” في الستينات من العمر موظف بمسجد الامير عبد القادر وسط مدينة البويرة.

وأضافت ذات المعلومات أن الحاج توفي ليلة أمس وعائلته تلقت الخبر اليوم كما تم دفنه ظهر اليوم بالبقاع المقدسة.

للإشارة فإن الحاج المتوفي هو ثاني حاج يتوفى بالبقاع المقدسة بعد الحاج “رمضان صغير” والذي ينحدر من ولاية غليزان.