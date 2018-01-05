وفاة ثلاثينية نتيجة مضاعفات لأنفلونزا معقدة بوهران

حالة طوارئ عاشتها اليوم استعجالات مستشفى مجبر تامي بعين الترك في وهران بعد وفاة سيدة تبلغ من العمر 35 سنة، كانت قد حولت ليلة أمس، وتوفيت صباح اليوم .

وكانت السيدة، في حالة صحية حرجة نتيجة مضاعفات لأنفلونزا معقدة.

حيث تم إدخالها تحت العناية المركزة باستعجالات مستشفى تامي مجبر بعين الترك، أين تم إخضاعها لعلاج مكثف من قبل الطاقم الطبي.

لكنها لقيت صباح اليوم حتفها نتيجة مضاعفات خطيرة، ليتم ابقاءها إلى غاية ظهيرة نفس اليوم بالاستعجالات، قبل تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث .

الأمر الذي خلف حالة من القلق والتخوف وسط العاملين بالمصلحة، بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس أنفلونزا الخنازير .

حيث طالبوا بضرورة استقدام فرق خاصة من الوقاية الصحية لتعقبم وتطهير المصلحة، تجنبا لانتشار الفيروس المشتبه به.