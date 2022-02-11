وفاة ثلاثيني دهسا بقطار في سكيكدة
لقي شخص حتفه اليوم الجمعة، إثر حادث دهس قطار نقل المسافرين ببلدية صالح بوالشعور بولاية سكيكدة.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية فقد تدخلت هذه الاخيرة، من أجل حادث ببلدية صالح بوالشعور، تمثل في دهس قطار لنقل المسافرين
لضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، متوفى في عين المكان.
كما اضاف البيان أن القطار كان متوجها من عنابة إلى الجزائر العاصمة.
بالمقابل تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما تبقى عن أسباب الحادث مجهولة في انتظار فتح تحقيق من طرف الجهات المعنية.
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إحباط محاولة حرقة لـ 18 شخصا من بينهم عائلة كاملة
كما تمكن عناصر قوات خفر السواحل بسكيكدة، صباح اليوم ، من إحباط هجرة غير شرعية لـ 18 شخصا من بينهم عائلة كاملة
تتراوح أهمارهم بين 4 و47 سنة قبالة سواحل عاصمة الولاية.
وحسب ما توفر من معلومات فإن خفر السواحل تفطنو لزورق خشبي يحاول دخول المياه الإقليمية الدولية،
انطلق من أحد شواطيء عاصمة الولاية،
قبل أن يقوموا بملاحقته وتوقيفه و ارجاعه إلى ميناء عاصمة الولاية سكيكدة، ما أسفر على توقيف 18 شخصا ينحدرون من سكيكدة وولايات مجاورة
كقسنطينة و جيجل، ومن بين هؤلاء الحراقة عائلة كاملة تتكون من الأبوين و 3 أطفال.
هذا وقد قامت مصالح الأمن المختصة بتسلم الحراقة الموقوفين، اللذين تم عرضهم على فريق طبي تابع للحماية المدنية رافقهم إلى الميناء،
قبل اتمام الإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص.
إلى ذلك أكدت مصادر النهار أن كل الحراقة الموقوفين بصحة جيدة، ومن بينهم الأطفال الثلاثة.
ڨالمة: وفاة شخص وإصابة آخر في حادث اصطدام سيارتين وشاحنة
كما توفي شخص فيما أصيب آخر في حادث مرور وقع مساء اليوم الخميس على مستوى الطريق الوطني رقم 20 بولاية ڨالمة.
وحسب مصادر “النهاراونلاين”، الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 20 في جزئه المار بقرية كيفان العسل بلدية وادي الزناتي.