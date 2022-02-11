وفاة ثلاثيني دهسا بقطار في سكيكدة

لقي شخص حتفه اليوم الجمعة، إثر حادث دهس قطار نقل المسافرين ببلدية صالح بوالشعور بولاية سكيكدة.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية فقد تدخلت هذه الاخيرة، من أجل حادث ببلدية صالح بوالشعور، تمثل في دهس قطار لنقل المسافرين

لضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، متوفى في عين المكان.

كما اضاف البيان أن القطار كان متوجها من عنابة إلى الجزائر العاصمة.

بالمقابل تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما تبقى عن أسباب الحادث مجهولة في انتظار فتح تحقيق من طرف الجهات المعنية.

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