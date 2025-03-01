وفاة ثلاثيني في حادث دهس قطار بعين الدفلى

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم السبت، حادث دهس قطار نقل المسافرين لشخص خط (وهران - الجزائر) بالمكان المسمى حي بلعباس، ببلدية العطاف بولاية عين الدفلى.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 11سا35د، من أجل حادث دهس قطار نقل المسافرين. لشخص خط (وهران – الجزائر) بالمكان المسمى حي بلعباس، ببلدية و دائرة العطاف.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 35 سنة. تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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