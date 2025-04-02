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أخبار الجزائر

وفاة ثلاثيني في حادث سقوط داخل بئر بميلة

بقلم عايدة.ع
وفاة ثلاثيني في حادث سقوط داخل بئر بميلة
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سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، وفاة شخص في حادث سقوط داخل بئر بالمكان المسمى حي أولاد سمايل بولاية ميلة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 11سا 52د من أجل حادث سقوط شخص داخل بئر. بالمكان المسمى حي أولاد سمايل ، بلدية و دائرة تلاغمة.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 37 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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