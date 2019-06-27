وفاة ثلاثيني وإصابة إثنين أخرين في حادثي مرور منفصلين بتبسة

أسفر حادثين مرورين منفصلين، أمس الأربعاء، بولاية تبسة عن هلاك شخص وإصابة آخرين، حسب ما أورده بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس.

حيث أن الحادث الأول وقع بالونزة على مستوى المكان المسمى الحي العمراني، تمثل في إنقلاب سيارة سياحية وإصطدامها بشجرة

أسفر الحادث عن وفاة شخص والبالغ من العمر حوالي 32 تم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف التابعة لذات الوحدة الى مصلحة حفظ الجثث بالونزة

في حين وقع الحادث الثاني بالحمامات، على مستوى المكان المسمى ذراع الحمام، تمثل في إنقلاب سيارة سياحية

أسفر الحادث عن إصابة شخصين أعمارهما 24و29 سنة، تم إسعافهم وتحويلهم إلى إستعجالات الحمامات.