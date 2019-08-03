وفاة ثلاث أشخاص اختناقا بالغاز داخل شقة بتيزي وزو

تقرير الطب الشرعي كشف عن موتهم اختناقا بغاز أكسيد الكربون

الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ فتاة وتحويلها على المستشفى

لقي ثلاث أشخاص في العقد الثاني من العمر مصرعهم، داخل شقة في الطابق الأرضي، تقع بتحصيص «عنان» بالمدينة الجديدة ي تيزي وزو.

فيما تم إنقاذ ضحية رابعة، ويتعلق الأمر بفتاة في العقد الثاني من العمر، حيث تم تحويلها من طرف عناصر

الحماية المدنية إلى المستشفى الجامعي «ندير محمد»، وهو المستشفى الذي استقبل الجثث الثلاث.

الحادثة التي جرت، مساء أول أمس، حسب ما جاء في بيان صادر عن مصالح الحماية المدنية، حيث أوردت فيه

أن عناصر الوحدة الرئيسية، قد تدخلت على الساعة 15.48 وأن الشابين المتوفين يبلغان من العمر 25 سنة، أما

الفتاة تبلغ حوالي أيضا 25 سنة، وتلك التي تم إنقاذها تبلغ من العمر حوالي 20 سنة.

فيما أكد ذات البيان أن أسباب الوفاة تبقى مجهولة، هذا وقد بحثت «النهار» عن خلفيات الواقعة، حيث تحدثت

إلى مصادر مسؤولة كانت حاضرة خلال هذه العملية، أين أكدت أن الجثث لم تكن في حالة تعفن ولم يمر على موتهم وقتا طويلا.

هذا، وقد أكدت مصادر مسؤولة من مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي «ندير محمد»، تحدثت إليها

«النهار»، أن سبب المباشر للوفاة راجع إلى تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من سخان المياه، مع تأكيد

عدم وجود أي أثار للمقاومة أو أي أثار للضرب في جثث الضحايا أما الفتاة الرابعة، التي استنشقت هي الأخرى هذا الغاز، فقد خرجت من دائرة الخطر في حين تم الإبقاء عليها بالمستشفى.