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وفاة ثمانيني في حريق منزل أرضي بحي العربي بن مهيدي في سكيكدة

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وفاة ثمانيني في حريق منزل أرضي بحي العربي بن مهيدي في سكيكدة
بقلم م . فيصل

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد حريق وقع على مستوى منزل ارضي حي العربي بن مهيدي بلدية سكيكدة.

وحسب ذات المصالح الحريق وقع في حدود الساعة 13 و26د بغرفة منزل أرضي متكون من R+1 بالمكان المسمى مزرعة اينال احمد.

الحريق خلف وفاة شيخ يبلغ من العمر 83 سنة بعين المكان أين تم نقله الى مصحلة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة.

العملية مكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه حتى لا يتمكن من كامل المنزل مع تسجيل احتراق جزئي لبعض الافرشة.

كما سخرت سخرت مديرية الحماية المدنية 2 شاحنة اطفاء و12عون و سيارة اسعاف


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=996046

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