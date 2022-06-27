وفاة ثمانيني من ذوي الإحتياجات الخاصة إثر سقوط دراجته بمنحدر

توفي ثمانين من ذوي الإحتياجات الخاصة، بعد انحراف وسقوط دراجته في منحدر، بالطريق الوطني 77 بجيملة في جيجل.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية لجيجل، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجيملة في هذا الحادث، في حدود الساعة 14 و02 د.

وتمثل الحادث في إنحراف وسقوط في منحدر لدراجة نارية لذي الاحتياجات الخاصة.

وخلف الحادث ضحية متوفية في عين المكان، وهي من جنسر ذكر يبلغ من العمر 86 سنة. أين تم تحويل جثة إلى المركز الصحي بجيملة.

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