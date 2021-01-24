وفاة جزائري بمركز شرطة في بروكسل.. الخارجية الجزائرية تتدخل

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الأحد، عن متابعتها ببالغ الاهتمام لقضية وفاة جزائري بمركز شرطة في بروكسل.

وجاء في بيان الخارجية أن المواطن الجزائري توفي يوم 19 جانفي 2021 في إحدى مراكز شرطة بروكسل.

وقد تم إعلام عائلة الفقيد بالخبر وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لها في هذه المحنة.

كما اتصلت مصالح سفارة الجزائر وقنصليتها العامة ببروكسل بوزارة الشؤون الخارجية البلجيكية ومصالح وكيل الملك.

وطالبت بتسليط الضوء واستجلاء كافة الظروف المحيطة بهذه المأساة.

وقد طالب الجانب الجزائري على وجه الخصوص بموافاته بتقرير التحقيق الذي أجراه وكيل الملك.