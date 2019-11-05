وفاة جزائري رميا بالرصاص في جنوب افريقيا

لقي، مواطن جزائري، حتفه رميا بالرصاص في جنوب افريقيا، حسب ما أفاد به موقع WITBANKNEWS.

وتعود القضية، حسب ذات المصدر، إلى 26 أكتوبر، عندما غادر ثلاث جزائريين مقر عملهم متجهين إلى منزلهم عبر شاحنة.

ويضيف المصدر، أن غرباء أجبروهم على التوقف في شارع “فان ديفينتر”، شمال غرب جنوب افريقيا.

وقام المجهولون، بإطلاق النار على الجزائريين، حيث توفي أحدهم وجرح آخر بعد إصابته بعيار ناري.

كما تم سرقة مبلغ مالي من الضحايا، وثقب زجاج الشاحنة بما لا يقل عن 5 رصاصات.

وحسب وسائل إعلام افريقية، فإنه تم نقل جثمان الجزائري لمطار أور تامبو الإفريقي،لأجل إعادته إلى الجزائر يوم 29 أكتوبر الماضي.