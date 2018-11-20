وفاة جزائري من بومرداس في ظروف غامضة بإسبانيا

توفي أمس الإثنين جزائري، ينحدر من بومرداس، في ظروف غامضة بمستشفى إسباني في جزر البليار.

وحسب ما أورده النائب بلمداح نور الدين، للنهار أون لاين، يتعلق الأمر بكهل، يبلغ من العمر 35 سنة من دلس، ولاية بومرداس، دخل المستشفى في ظروف غامضة، حتى وافته المنية بجزر الباليار.

وقال إن القنصلية العامة ببرشلونة، ستتكفل بنقل الجثمان نظرا للوضعية المالية الصعبة لعائلة المتوفي والتي لا تسمح لهم بالتكفل بنقله.

وأضاف أنه تحدث مع القنصل العام للجزائر ببرشلونة، وأخبرته أنها تتابع عن كثب كل كبيرة وصغيرة حول هذه القضية.